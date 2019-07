01.07.2019 h 11:09 commenti

Usa l'ospedale come un albergo, allontanato dopo sette giorni di "all inclusive"

Protagonista un senzatetto di 44 anni. Ai vigilanti che lo hanno fermato ha detto: "Non faccio niente di male, non ho altro posto dove andare". Arrivava la sera per dormire e per fare il bucato e la mattina, prima di riprendere l'autobus, si lavava e prendeva il caffè

Ha scambiato l'ospedale Santo Stefano per un albergo dove dormire, lavarsi, fare anche il bucato e prendere il caffè. L'uomo, un senzatetto di 44 anni, italiano, è stato fermato nel fine settimana dai vigilanti della Securitas Metronotte che hanno poi chiamato i carabinieri. Per diversi giorni di seguito il quarantaquattrenne ha trovato rifugio all'interno del presidio ospedaliero riuscendo a nascondersi per non dare troppo nell'occhio. Una presenza, però, che non è passata inosservata: difficile non accorgersi dei bagni sporchi e dei panni stesi ad asciugare. Quando l'uomo è stato bloccato era sdraiato su una panchina nei pressi del parcheggio. Si è giustificato dicendo che non stava facendo niente di male e che non aveva altro posto dove andare per lavarsi e passare la notte al sicuro. I carabinieri lo hanno identificato e allontanato.



