12.12.2021 h 11:16

Usa il green pass di un'altra persona per entrare nella sala internet, denunciato

I carabinieri hanno scoperto un 40enne all'interno del locale di via Pistoiese: oltre alle sanzioni per aver violato la normativa anti Covid dovrà rispondere anche penalmente del reato di sostituzione di persona

I carabinieri della sezione Radiomobile di Prato, impegnati nei consueti controlli sul rispetto delle normative anticontagio, si sono trovati di fronte un 40enne cinese, clandestino sul territorio nazionale, che si intratteneva all’interno di una sala internet di via Pistoiese dopo aver esibito al titolare un green pass intestato ad una persona diversa da lui. L’uomo è stato così denunciato alla Procura per il reato di sostituzione di persona, oltre ad essere sanzionato secondo quanto previsto dalle norme contro il Covid.

Dal comando provinciale dei carabinieri fanno notare che potrebbe essere forte la tentazione di utilizzare certificazioni di terzi, soprattutto fra i giovani, per accedere in locali o esercizi preclusi in assenza di lasciapassare sanitario. Il comportamento, sottolineano dall'Arma, comporta però pesanti responsabilità a carattere penale.



Edizioni locali collegate: Prato

