08.02.2022 h 14:08 commenti

Usa carta di credito rubata per fare acquisti, "tradito" dall'alert arrivato al proprietario

Il documento era stata rubato su un'auto parcheggiata in via Amalfi. Quando il titolare ha ricevuto l'sms è corso nel negozio e poi ha fatto intervenire la polizia che ha bloccato un 34enne

Ha utilizzato in un negozio una carta di credito rubata da poco a bordo di un'auto parcheggiata in via Amalfi, ma è stato tradito dall'alert arrivato sul telefonino della vittima con la segnalazione dell'esercizio dove era stato effettuato l'acquisto. Protagonista un 34enne di nazionalità marocchina, irregolare e con precedenti, che è stato bloccato dagli agenti delle Volanti grazie all'indagine lampo compiuta dal derubato.

Quest'ultimo, un cinquantenne italiano, poco prima delle 17 di ieri 7 febbraio, ha trovato la propria auto con il finestrino infranto. Dall'interno erano state asportate carte di credito e contanti per circa 400 euro. Poco dopo l'uomo ha ricevuto sul suo smartphone la segnalazione che la carta era appena stata usata in un negozio poco lontano. L'uomo è quindi corso sul posto e il commesso ha descritto la persona che, pochi minuti prima, aveva acquistato un paio di scarpe pagandole 260 euro proprio con la carta rubata. Il cinquantenne, grazie alla descrizione, ha intercettato in via San Jacopo lo straniero e ha fatto intervenire la polizia. Il marocchino è stato quindi portato in Questura e denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.