08.06.2019

Usa carta d'identità di un altro ma il giudice non convalida l'arresto dei carabinieri: "E' palesemente falsa e non trae in inganno"

Supportati dalla perizia della Polizia Municipale di Prato, esperta in materia, Procura e carabinieri ritengono che la contraffazione di quei documenti sia "ben fatta"

Un 25enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Poggio a Caiano perchè trovato in possesso di documenti d'identità contraffatti, ma stamani, sabato 8 giugno, il giudice non ha convalidato l'arresto ritenendo quei documenti un falso "innocuo"in quanto grossolano che come tale non può indurre in errore nessuno e di conseguenza non rientrare nei parametri normativi che impongono l'arresto. Pensiero diametralmente opposto per la Procura che supportata da una perizia della polizia municipale di Prato, esperta in materia, ritiene "un falso ben fatto" sia la carta d'identità valida per l'espatrio che il permesso di soggiorno, tra l'altro intestati fittiziamente a un altro marocchino. La Procura valuterà se fare ricorso in Cassazione.

L'arresto in flagranza di reato è scattato ieri sera, 7 giugno, a Poggio alla Malva dopo che i carabinieri hanno fermato il giovane, pregiudicato, per un controllo. Con l'aiuto della Municipale pratese è stato possibile verificare che i due documenti erano falsi nella parte anagrafica, ma con timbro e punzonatura originali di un Comune del nord Italia e intestati realmente a un italiano e a un cinese.

I carabinieri hanno anche trovato pochi grammi di hashish nella casa del venticinquenne che quindi è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.