Urtato da un camion mentre viaggia in bici: grave un uomo di 43 anni

L'incidente è accaduto in via Ghisleri a Iolo nel pomeriggio. Il ferito soccorso in codice rosso e trasferito al Santo Stefano

Grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi 24 novembre, in via Ghisleri a Iolo. Intorno alle 17 un uomo di 43 anni, di nazionalità cinese, che era in sella ad una bicicletta, è stato investito da un camion. Il conducente, un italiano, si è subito fermato a prestare soccorso e ha dato l'allarme. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza Prato Sud che ha prestato le prime cure allo sfortunato ciclista. L'uomo è stato poi trasferito in codice rosso al Santo Stefano, dove è stato ricoverato. La polizia municipale è intervenuta con la pattuglia dell'Ufficio sinistri per fare i rilievi dell'incidente e ricostruirne la dinamica, accertando eventuali responsabilità.

