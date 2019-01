30.01.2019 h 14:58 commenti

Urtato da un'auto e scaraventato a terra mentre viaggia in bicicletta, ferito un 31enne

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Braga e via Traversa Il Crocifisso: l'ambulanza del 118 ha trasportato l'uomo in ospedale con codice giallo

E' stato urtato e scaraventato a terra da un'auto e, sulle prime, la situazione sembrava molto grave, al punto che il 118 ha fatto uscire in codice rosso l'ambulanza. Per fortuna poi le condizioni del ferito, un gambiano di 31 anni, sono risultate meno grave e i soccorritori lo hanno trasferito al Santo Stefano in codice giallo.

L'uomo era in sella alla bici quando, verso le 13.15 di oggi, 30 gennaio, si è scontrato con l'auto condotta da un cittadino cinese. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Braga e via Traversa Il Crocifisso. La polizia municipale è intervenuta per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.