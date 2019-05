10.05.2019 h 19:04 commenti

Urtato da un'auto e fatto cadere dalla bici: grave incidente in via del Purgatorio

Ricoverato in codice rosso un uomo non ancora identificato. E' successo nel pomeriggio nel tratto davanti agli impianti della Zenith

Foto d'archivio

Grave incidente stradale, nel pomeriggio di oggi 10 maggio, in via del Purgatorio, all'altezza dell'ingresso posteriore dell'Ippodromo e dei campi della Zenith. La vittima è un cittadino cinese di circa 30-40 anni, che non è stato ancora identificato. E' stato soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso al Santo Stefano. Intorno alle 17, l'uomo procedeva in sella ad una bicicletta, quando è stato urtato da un'auto, che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi e sta ora cercando anche di identificare l'uomo, che non aveva documenti ed era in stato di semincoscienza.

