Urtata da un camion in piazza del Comune, ferita una donna di 74 anni

L'incidente è avvenuto stamani. La ferita soccorsa in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia e portata al Santo Stefano

E' stata urtata da un camion in manovra mentre si trovava in piazza del Comune, davanti ai portici all'altezza dell'ingresso dell'Urp. Per questo motivo una donna di 74 anni, stamani 11 novembre, è finita in ospedale, trasportata in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.50 e sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale. Il camion, secondo quanto emerso, stava facendo retromarcia e non si sarebbe accorto della donna che, una volta urtata, è caduta a terra. Immediati i soccorsi da parte dei presenti che hanno chiamato il 118.

