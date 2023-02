31.01.2023 h 16:19 commenti

Urta tre auto in sosta e poi si dà alla fuga: rintracciato dalla Municipale

L'incidente era avvenuto la mattina di domenica 22 gennaio in via Castagnoli. L'automobilista pirata ha 24 anni e una volta messo alle strette ha ammesso le sue responsabilità

E' stato rintracciato l'uomo che la mattina di domenica 22 gennaio si era schiantato contro tre auto in sosta in via Castagnoli, mentre si trovava a bordo della sua autovettura sportiva e che si era poi allontanato. All’uomo, un 24enne di etnia cinese, sono state contestate le dovute sanzioni e i proprietari delle auto in sosta potranno essere risarciti dall’assicurazione dell’auto pirata.

I proprietari delle tre auto danneggiate, svegliati dal forte rumore di urto causato dall’incidente, avevano chiamato la polizia municipale per cercare di rintracciare il responsabile e gli agenti del reparto Motociclisti avevano iniziato la ricerca del veicolo che era indicato dai testimoni solo come un suv di grosse dimensioni raccogliendo e poi analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Per tutta la settimana successiva gli agenti hanno continuato a raccogliere elementi ed a riscontrare numerosi veicoli sospetti fino a venerdì scorso quando l'auto è stata rintracciata ancora danneggiata in sosta sul territorio.

Il veicolo è stato rimosso dal carroattrezzi e ricoverato nella depositeria comunale e il proprietario è stato convocato al comando dove è stato sentito e dove ha ammesso le sue responsabilità, confessando anche di essersi allontanato dal luogo dell’incidente stradale.