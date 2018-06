Via Frascati è stata chiusa, stamani 20 giugno, per un grave incidente avvenuto intorno alle 8.30 che ha provocato il ferimento di un anziano. Un'auto si è ribaltata dopo aver urtato un altro mezzo in sosta ai lati della carreggiata. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza che ha soccorso il conducente dell'auto in codice rosso: si tratta di una persona di 92 anni. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha dovuto chiudere il tratto di strada interessato. Da capire le ragioni per le quali l'anziano ha perso il controllo del veicolo.L'auto protagonista dell'incidente ha finito la sua carambola sul marciapiede, dove per fortuna non stava transitando nessun pedone.