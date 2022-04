08.04.2022 h 12:25 commenti

Urp, da lunedì l'accesso torna senza appuntamento

L'assessore ai servizi per i cittadini Gabriele Bosi: "Il nostro Urp si conferma un punto di riferimento fondamentale per i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione"

Dopo le limitazioni dettate dal lungo periodo Covid, l'ufficio Urp di piazza del Comune torna a essere accessibile senza appuntamento. Si ricomincia da lunedì 11 aprile con i seguenti orari: lunedì mattina ore 9-13 e pomeriggio ore 15-17, mercoledì mattina ore 9-13, giovedì mattina ore 9-13. Negli stessi giorni e orari sarà possibile contattare l’Urp al numero verde unico 800 058850. Restano le misure di sicurezza come ingresso regolamentato, distanziamento e mascherina.

Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini prevede poi vari canali indiretti: e-mail: urp@po-net.prato.it, Facebook messenger: pagina https://www.facebook.com/comunediprato/ dalla quale è possibile inviare messaggi, Comune Ti Scrivo https://governo.comune.prato.it/it/uffici-sportelli-e-urp/comune-ti-scrivo/pagina117.html.

Inoltre l'Urp aumenta gli appuntamenti settimanali per ottenere Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il servizio, interamente gratuito, sarà offerto il lunedì, sia mattina che pomeriggio (ore 9-13 e 15-17), e il giovedì mattina (ore 9-13), solo su appuntamento da prenotare con apposita opzione “Richiedi SPID” presente sul sito del Comune di Prato nell’agenda relativa all’Urp: https://servizi.comune.prato.it/node/1818 oppure chiamando il numero verde 800 058850.

"Con il passaggio al ricevimento senza appuntamento e l'estensione degli orari per ricevere Spid - dichiara l'assessore Gabriele Bosi - il nostro Urp si conferma un punto di riferimento fondamentale per i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Servizi che, nonostante la fase pandemica, sono aumentati in modo significativo. Ringrazio i dipendenti dell'ufficio per l'alta qualità del servizio che offrono costantemente ai nostri concittadini".

A proposito di Spid. Domani, sabato 9 aprile, sarà possibile ottenerlo gratuitamente presentandosi al circolo arci "Giuseppe Rossi Sant'Ippolito" in via Visiana 117 dalle 10.30 alle 13. E' necessario avere un documento di identità valido, la tessera sanitaria, uno smartphone e un indirizzo di posta elettronica funzionanti.

Tornando all'Urp, il Comune di Prato ricorda che alla pagina http://urp.po-net.prato.it/ sono infine elencate le attività svolte presso l’Urp fra cui informazioni e orientamento sui servizi di Comune e Provincia (con supporto in lingua cinese e urdu grazie ad alcune operatrici madrelingua), ascolto e risposta a quesiti e segnalazioni/reclami, firma di proposte di referendum e leggi di iniziativa popolare, distribuzione modulistica e consulenze dei seguenti sportelli tematici: Sportello anch’io – informazioni sulla disabilità (mercoledì ore 9-13, accesso libero), Punto Cliente Servizio INPS (lunedì e mercoledì ore 9-13, accesso libero), Sportello difensore civico (accesso libero), Sportello di orientamento legale (giovedì ore 15-17, solo su appuntamento), Sportello consulenza commercialisti (lunedì ore 15-17, solo su appuntamento).