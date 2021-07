14.07.2021 h 13:45 commenti

Urla in chiesa, chiede di parlare con il parroco e spacca un vetro: 34enne denunciato

Attimi di tensione alla Sacra Famiglia. L'uomo voleva soldi dai fedeli in preghiera e dal sacerdote che ha subito chiesto l'intervento della polizia

Ha disturbato i fedeli raccolti in preghiera chiedendo insistentemente qualche soldo e poi ha iniziato ad urlare dicendo di voler entrare in sacrestia per parlare con il parroco e alla fine, non contento, ha spaccato il vetro di una porta. Protagonista un pakistano di 34 anni, senza fissa dimora, denunciato dalla polizia per danneggiamento e interruzione di funzione religiosa. E' successo nel pomeriggio di ieri, martedì 13 luglio, alla chiesa della Sacra Famiglia. E' stato il parroco a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per mettere fine alle intemperanze del trentaquattrenne che già nei giorni scorsi aveva ricevuto piccoli aiuti dalla parrocchia. Ieri, dopo essere rimasto all'esterno ma aver racimolato pochi spiccioli, è entrato in chiesa e ha creato il caos tra i presenti fino a spaccare un vetro e a ferirsi. Immediato l'intervento dei poliziotti.



