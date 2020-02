21.02.2020 h 15:40 commenti

Urbanistica, scelte le tre aree della città che ospiteranno le giungle urbane

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione europea con 3,7 milioni di euro. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 28 febbraio al Centro Pecci. Gli interventi saranno pronti nel 2022

Un'invasione di alberi e piante alle case popolari in via Turchia, al futuro mercato coperto al Macrolotto Zero e alla sede di Estra al Soccorso per ri-naturalizzare queste aree in modo sostenibile e inclusivo. La svolta "green"sarà misurata in modo scientifico per quantificare il miglioramento ambientale effettivo. Ecco le prime tre aree della città che si trasformeranno in giungla urbana grazie al progetto del Comune di Prato Prato Urban Jungle finanziato dalla Commissione europea con 3,7 milioni di euro che partirà ufficialmente il prossimo 28 febbraio dalle 16 alle 19 al Centro Pecci con l'evento Prato Fabbrica Giungle alla presenza del noto architetto Stefano Boeri e del famoso neurobiologo Stefano Mancuso.

Stamani, 21 febbraio, una piccola anteprima alla presenza dei 7 partner del progetto: Legambiente, l'associazione Vivaisti Italiani, Epp, Pnat (spin-off accademico dell'Università di Firenze), Studio Stefano Boeri Architetti, Cnr, Estra, GreenApes e Treedom a cui spetterà il compito di coinvolgere i cittadini anche attraverso meccanismi premianti. La manutenzione delle tre area-giungla infatti, sarà affidata ai suoi utilizzatori. "Per vincere la sfida climatica - afferma il sindaco Matteo Biffoni - ognuno deve fare la sua parte. Noi gettiamo le basi perchè le emissioni nocive in atmosfera vengano dimezzate nel 2030 e azzerate nel 2050. Lo fanno le grandi città d'Europa e del mondo, lo fa anche Prato che io considero una grande città d'Europa e del mondo".

Un progetto articolato che si svilupperà in più fasi da qui al gennaio 2022 quando le tre aree saranno coperte o circondate dal verde. Che tipo di piante saranno utilizzate, dove saranno sistemate e come saranno gestite, sono dettagli in fase di approfondimento che avranno una definizione entro giugno. A grandi linee possiamo dire che l'edificio di Estra, che si trova in un'area complessa dove transitano 50mila veicoli, si presta per accogliere un bosco sulla sua copertura, le case popolari di via Turchia per un progetto sociale di reinserimento lavorativo e il mercato in via Giordano per essere immerso nella natura. Per quest'ultimo caso va detto che i lavori di riqualificazione (è un ex fabbrica) sono quasi terminati e che il bando per strutturare il mercato andrà di pari passo alla realizzazione della giungla in modo che all'apertura la trasformazione sia completa. La progettazione esecutiva sarà pronta per la fine dell'anno e di conseguenza i lavori potranno iniziare a gennaio 2021.

Già da subito l'istituto di bioeconomia del Cnr applicherà 32 sensori nelle tre aree per rilevare la concentrazione di polveri e di vari inquinanti in modo da poter misurarne la riduzione una volta che le tre giungle urbane saranno completate.

"Interveniamo per riqualificare quartieri densi, fatti di tanti palazzi, dandogli valore ambientale utilizzando la natura esistente. - ha spiegato Valerio Barberis, assessore all'urbanistica e mente dell'Urban jungle - Lo facciamo coinvolgendo gli stessi cittadini e scegliendo piante adatte a raggiungere il nostro scopo. La sfida climatica viene vinta attraverso una rigenerazione urbana green".

E.B.