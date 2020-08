24.08.2020 h 08:54 commenti

Uomo trovato senza vita in piazza Mercatale, overdose fatale

Si tratta di un trentaseienne. Ha ingerito, non si sa se per errore o volontariamente, una dose di cocaina. Per lui, quando sono intervenuti i soccorsi, non c'era già più niente da fare. Informata la procura

Un uomo di 36 anni, di nazionalità israeliana, è stato trovato senza vita la notte di lunedì 24 agosto in piazza Mercatale. Ad ucciderlo è stata una overdose di cocaina ingerita. Non è chiaro se la vittima abbia ingerito incidentalmente o volontariamente lo stupefacente. L'allarme è scattato intorno alle 2.30 quando è stata segnalata la presenza di un uomo steso a terra. Il 118 ha immediatamente inviato un'ambulanza. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo la ricostruzione, il trentaseienne, noto per alcuni precedenti, ha messo in bocca un involucro contenente la dose di cocaina e l'ha ingerita forse per errore o forse per paura di incappare in un controllo. Evidentemente l'involucro non era perfettamente sigillato e questo ha provocato l'overdose. L'uomo non aveva con sé i documenti e solo dopo gli accertamenti è stato possibile risalire all'identità. Del fatto è stato informato il sostituto di turno Lorenzo Boscagli.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus