Uomo trovato morto in via Santa Margherita all'alba: è caduto dall'alto

L'allarme è stato dato intorno alle 6 di oggi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire alla polizia di compiere tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto

Il corpo senza vita di un uomo di 65 anni è stato trovato intorno alle 6 di oggi, lunedì 27 settembre, in via Santa Margherita. Il cadavere era riverso sull'asfalto e secondo la prima ipotesi a provocare il decesso sarebbe stata una caduta dall'alto. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce d'Oro, una pattuglia della polizia e il magistrato di turno. La vittima sarebbe un italiano residente nella stessa strada che potrebbe essere caduto da un terrazzo posto sul tetto di una delle palazzine che costeggiano la via. La strada è stata chiusa al traffico per consentire agli inquirenti di compiere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.Dai primi accertamenti l'ipotesi ritenuta più probabile è quella di un gesto volontario da parte della vittima. Non ci sarebbero, al momento, elementi tali da lasciar ipotizzare altre dinamiche e, soprattutto, il coinvolgimento di altre persone.

Viabilità in tilt nelle prime ore della mattina: traffico paralizzato nella zona circostante con pesanti ripercussioni su via Sant'Antonino, via Cavallotti, via Protche e sul primo tratto di viale Galilei interessato, oggi, dal mercato settimanale.



