26.08.2021 h 22:34

Uomo muore dopo essere finito sotto il treno lungo la linea Prato-Pistoia

La tragedia è avvenuta questa sera poco prima delle 21. La circolazione dei treni è stata sospesa. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco

Tragedia questa sera, 26 agosto, lungo la ferrovia che collega Prato a Pistoia all’altezza di via di Mezzo per Iolo a Galciana. Poco prima delle 21 un uomo è morto dopo essere finito sotto il treno diretto a Pistoia. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e un’ambulanza inviata dal 118. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Si tratta di un cinese ma non è ancora stato identificato.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Ferrovie ha provveduto a far giungere un convoglio per permettere ai passeggeri di continuare la corsa.

