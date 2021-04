07.04.2021 h 14:31 commenti

Uomo di 55 anni trovato morto nella sua abitazione, da ieri non rispondeva al telefono

La tragedia è avvenuta a Galciana: sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza della Croce d'Oro. A dare l'allarme un parente preoccupato per il prolungato silenzio

Un 55enne è stato trovato morto, nella tarda mattina di oggi 7 aprile, nella sua abitazione di via Capitini a Galciana. A dare l’allarme è stato un parente che da ieri non riusciva a mettersi in contatto con l'uomo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Prato e l’ambulanza della Croce d’Oro con il medico a bordo che ha potuto solo constatare il decesso, probabilmente dovuto a cause naturali.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus