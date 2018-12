21.12.2018 h 09:07 commenti

Uomo di 45 anni trovato privo di vita nella zona della Stazione, l'allarme dato dalla compagna

Soccorso da 118, carabinieri e vigili del fuoco ma non c'è stato niente da fare. Probabilmente ucciso da una overdose. In passato era stato più volte arrestato per rapine, soprattutto ai danni di farmacie

Quando i soccorritori sono arrivati, ormai per lui non c'era più niente da fare. Lucio Graziano, 45 anni, personaggio noto alle forze di polizia che più volte lo hanno arrestato negli anni scorsi, era ormai morto, stroncato da un malore provocato con tutta probabilità da una overdose di eroina. E' stata la compagna dell'uomo, ieri sera poco dopo le 23, a dare l'allarme. Si trovava con l'uomo in piazza Stazione, quando il 45enne si è sentito male. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. E' stato necessario, poi, l'intervento anche dei vigili del fuoco, per raggiungere l'uomo esanime. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per Graziano non c'è stato niente da fare. I carabinieri hanno informato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia. Sul corpo non c'erano comunque segni tali da far pensare ad un'aggressione. Sembra escluso, quindi, il coinvolgimento di altre persone.

Lucio Graziano era conosciuto come tossicodipendente e proprio la necessità di procurarsi i soldi per la droga lo aveva reso protagonista di numerosi episodi delittuosi. Il suo obiettivo privilegiato erano le farmacie.