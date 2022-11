29.11.2022 h 12:25 commenti

Uomo di 44 anni muore cadendo dal tetto della sua abitazione

La tragedia è avvenuta questa mattina nella zona nord della città. Dagli accertamenti dei carabinieri sembra trattarsi di un gesto volontario da parte della vittima

Tragedia questa mattina nella zona nord della città dove un uomo di 44 anni è morto dopo essere caduto dal tetto dell'abitazione dove abitava con i genitori. E' successo poco prima delle 8 e purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'allarme immediato e l'intervento dei soccorritori inviati dal 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 44enne. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che hanno svolto i primi accertamenti e informato il magistrato di turno. Tutto sembra far pensare ad un gesto volontario da parte dell'uomo che avrebbe sofferto di problemi di natura psichiatrica. Escluso il coinvolgimento di altre persone nella tragedia.

