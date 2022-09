07.09.2022 h 12:20 commenti

Uomo con ferite da taglio soccorso dal 118 in via Valentini. Indaga la polizia

La vittima è un trentenne. La sua presenza è stata segnalata dai passanti poco dopo le 10.30. Trasportato al pronto soccorso in codice rosso non è in pericolo di vita. Gli agenti stanno lavorando per accertare l'identità e ricostruire quanto accaduto

Un uomo di 30 anni, marocchino, è stato trovato ferito in via Valentini, all'altezza di via Assisi, quasi certamente vittima di un'aggressione come fanno ipotizzare le lesioni da arma da taglio. Il nordafricano è stato soccorso nella mattina di oggi, mercoledì 7 settembre, intorno alle 10.30 Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano e immediatamente sottoposto ad accertamenti, non è in pericolo di vita seppure le sue condizioni sono ritenute serie dai medici per via di un trauma polmonare. Le ferite potrebbe essere riconducibili ad una lama o ad un coccio di vetro. La presenza dell'uomo è stata segnalata da alcuni passanti. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e una Volante della questura. Il ferito non è stato ancora identificato: non parla italiano e con sé non aveva nessun documento. Non è chiaro cosa sia realmente accaduto: gli agenti stanno compiendo una serie di verifiche per ricostruire quanto successo, la dinamica dei fatti e la natura delle ferite che sembrano però compatibili con quelle inferte da un'arma da taglio. L'identità dell'uomo è fondamentale per collocare meglio l'episodio e definirne i contorni. Al vaglio della polizia anche le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona.



Edizioni locali collegate: Prato

