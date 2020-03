04.03.2020 h 12:49 commenti

Uno sportello bancomat nel cuore del centro storico. Marchi: "Aprirà entro l'estate"

Va a buon fine la trattativa che ha visto il Comune nel ruolo di mediatore per dare una risposta ai tanti cittadini che chiedono il potenziamento del servizio dopo la chiusura dello sportello di piazza San Francesco

L'assessore Lorenzo Marchi

Dalla prossima estate fare un prelievo di contanti in centro sarà più facile. Grazie alla mediazione del Comune di Prato, un istituto di credito ha accettato di aprire uno sportello Atm in piazza Duomo. Le trattative con il proprietario del fondo, che si trova nei pressi dell'ufficio di polizia, sono in corso ma se tutto andrà a buon fine il bancomat sarà attivo da giugno-luglio colmando una lacuna che si era creata molti mesi fa con la chiusura del bancomat all'angolo tra via Ricasoli e piazza San Francesco.

Ad oggi gli unici sportelli rimasti sono a palazzo degli Alberti e nei pressi del Ponte Mercatale. "Questa non sarebbe una prerogativa del Comune - spiega l'assessore alle politiche per il turismo, Lorenzo Marchi, che sta lavorando alla soluzione del problema dallo scorso settembre - ma ci siamo attivati subito per dare una risposta alle richieste che ci sono arrivate dai cittadini. Abbiamo messo in sinergia alcune banche che abbiamo contattato e i proprietari dei fondi liberi. In un caso la trattativa sta andando a buon fine e speriamo di vederne i frutti a breve".

Oltre al bancomat, che sarà adatto anche per i versamenti, è prevista una sala consulenze. Un servizio ulteriore per chi abita e lavora in centro.

