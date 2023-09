07.09.2023 h 08:52 commenti

Uno spettacolo teatrale per raccogliere fondi destinati al Centro antiviolenza La Nara

In programma il 29 settembre al teatro Cicognini, ad organizzarlo Cna con il patrocinio di Comune e Provincia. Il ricavato per sostenere il progetto Stanze Gioco. I biglietti sono già in vendita al costo di 15 euro

Uno spettacolo teatrale di beneficenza per sostenere, concretamente ed economicamente, il Centro Antiviolenza La Nara.Ad organizzarlo, il 29 settembre prossimo al Teatro del Convitto Cicognini, sarà Cna Toscana Centro, insieme al suo raggruppamento d’interesse Cna Impresa Donna e a CNA Sociale, Associazione di Promozione sociale, che hanno deciso di lanciare un progetto di raccolta fondi da devolvere proprio al Centro antiviolenza La Nara di Prato. Le prenotazioni per l’iniziativa - patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Prato – sono già aperte e i biglietti in vendita su eventbrite.A fronte di un trend che vede purtroppo in crescita il fenomeno della violenza sulle donne, e contro il quale di certo non sono sufficienti le riflessioni, gli approfondimenti, o eventi e convegni soltanto nella giornata del 25 novembre, l’evento sarà intitolato “25 Novembre, tutti i giorni, tutto l’anno”.La compagnia Le Quinte Off, porterà in scena lo spettacolo Alfabeto al Femminile, storie vere, storie di donne. Uno spettacolo delicato e umano, che conduce lo spettatore in punta di piedi attraverso le vite di chi ha scelto di raccontarsi e di vivere senza paura. L'intero ricavato della serata sarà devoluto al centro Antiviolenza La Nara per il progetto Stanze Gioco. Questi importanti luoghi sono uno spazio fisico e ideale, un tempo dedicato al gioco, alla condivisione e al divertimento, ma anche all’osservazione, all’ascolto e alla progettazione rispetto al benessere dei bambini e delle bambine accolte nelle case del centro antiviolenza. I biglietti sono già in vendita al costo di 15 euro cadauno su Eventbrite