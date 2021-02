26.02.2021 h 10:36 commenti

Uno guida con patente falsa, l'altro una vettura già confiscata: doppio intervento della Municipale

Le due operazioni portate a termine dalle pattuglie di motociclisti. Uno dei due conducenti ha anche cercato di scappare all'alt imposto dagli agenti

Doppio intervento della polizia municipale che, in due distinte operazioni, ha fermato un uomo che ha esibito agli agenti una patente falsa e un altro che stava guidando un auto confiscata.

Il primo è stato intercettato nel primo pomeriggio di ieri, 25 febbraio, da una pattuglia dei motociclisti che ha fermato per controlli di polizia stradale un'auto intestata ad un cittadino marocchino residente a Prato. Alla guida del veicolo però non c’era il proprietario ma il sedicente fratello che ha mostrato una patente marocchina molto dubbia. E’ poi emerso che il marocchino, di 22 anni, era irregolare sul territorio italiano e già gravato di ordine di espulsione. E' stato denunciato con il sequestro del veicolo, portato direttamente in depositeria. Al giovane è stata infine notificata una misura cautelare di allontanamento dalla provincia di Prato, disposta dal gip del per un procedimento penale per spaccio di droga che lo vede indagato con altri connazionali.

Sempre una pattuglia dei motociclisti della polizia municipale ha fermato il secondo uomo che, nel Macrolotto, non si è fermato all'alt. L'uomo, di origine straniera ma del quale non è stata precisata la nazionalità, ha cercato di dileguarsi per eludere il controllo, ma gli agenti lo hanno immediatamente raggiunto in via Paronese e fermato. È così risultato che l'auto non solo era priva dell'assicurazione obbligatoria, ma anche era già stata confiscata fin dall’anno 2015, senza che il suo conducente, che era irreperibile, si fosse mai curato di consegnarla per l’adempimento del provvedimento. Il veicolo è stato quindi introdotto nella depositeria pubblica e il suo conducente sanzionato anche per la nuova guida senza assicurazione.