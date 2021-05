24.05.2021 h 14:25 commenti

Unità cinofile pratesi impegnate a L'Aquila nella maxi esercitazione di protezione civile

Fine settimana intenso per i volontari dell'associazione "Gi8 & la sua combriccola" e per i loro cani. Per tre giorni impegnati nelle prove di ricerca di dispersi sotto le macerie



Era presente anche un nutrito gruppo di volontari pratesi all'esercitazione nazionale organizzata per lo scorso fine settimana dalla protezione civile a L'Aquila e finalizzata a testare la risposta delle unità cinofile nella ricerca di dispersi sotto le macerie. Tra i vari nuclei partecipanti c'era anche l'associazione "Gi8 & la sua combriccola" con numerosi cani da ricerca e i loro conduttori. La scelta dell'Aquila non è stata casuale, visto che nel capoluogo abruzzese sono purtroppo ancora presenti molti edifici crollati nel tragico terremoto del 2009. Le squadre di ricerca hanno potuto così agire in un ambiente quanto mai realistico. La pattuglia pratese era composta da Ivan Mannelli con i cani Giotto e Ultimo, Elena Fratini con Nemesi, Alberto Di Silvestro con Rei, Giuseppe Sgarra con Kira, Massimiliano Borgi con Charlie, Niccolò Beccia con Pablo e Vento, Alessandra Gallinelli con Duma e Stefania Nappini con Otto. A completare la squadra Diletta Valente nel ruolo di figurante e addetta alla logistica.

