Unione Popolare di Prato con De Magistris lancia l'Alleanza per i Beni Comuni

L'ex sindaco di Napoli ospite di una affollata assemblea che si è tenuta alla Casa del Popolo di Cafaggio. Chiesto un confronto pubblico al sindaco Biffoni sul tema della Multiutility

Unione Popolare di Prato ha organizzato alla Casa del Popolo di Cafaggio un'iniziativa sulla ripubblicizzazione del servizio idrico. Un'iniziativa, comm spiegano i promotori, che vuole "denunciare la speculazione finanziaria su servizi essenziali e beni comuni con l'operazione MultiUtility Toscana, che rischia di causare utility private e disservizi pubblici".

In una sala piena l'ex-sindaco di Napoli e referente nazionale di Unione Popolare, Luigi De Magistris, ha parlato dell'esperienza dell'azienda pubblica Abc di Napoli, con qualità e tariffe tra le migliori in Italia, chiedendo un confronto pubblico sul tema al sindaco Biffoni.

"Dopo il referendum popolare del 2011 a Napoli siamo stati l'unica città a ripubblicizzare interamente il servizio idrico - afferma De Magistris - abbassando così le bollette ed incrementando l'occupazione. In Toscana è in atto un esproprio di diritti e beni comuni, che va affrontato fermamente, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui la speculazione in Borsa su gas ed energia elettrica mette in crisi famiglie ed aziende".

Con la ricorrenza del ventennale dal Social Forum internazionale a Firenze, l'iniziativa è stata occasione anche per lanciare un'Alleanza per i Beni Comuni in vista delle prossime amministrative a Prato.