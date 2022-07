05.07.2022 h 11:22 commenti

Unicoop Firenze dona carte pre pagate alla Caritas e alla San Vincenzo

Un importo di oltre 3.700 euro, frutto di due iniziative speciali nel corso del 2021, servirà per acquistare il necessario da distribuire a famiglie e persone in difficoltà

Uniccop Firenze ha consegnato alla Fondazione Solidarietà Caritas Onlus di Prato e all’Associazione Società di San Vincenzo de' Paoli Conferenza di Montemurlo, 3.760 euro sotto forma di carte prepagate da utilizzare per acquistare quanto necessario per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio.

All'importo, raccolto durante il 2021 in occasione di due iniziative speciali organizzate nei supermercati pratesi, Unicoop ha aggiunto quanto incassato a seguito delle maggiori vendite favorite dalle iniziative. “Siamo felici di poter consegnare queste card, che rappresentano un ulteriore modo per stare accanto a chi vive un momento di disagio – ha affermato Alfredo Corsino, presidente della Sezione Soci di Prato - e possono dare una mano alle tante famiglie seguite dalle associazioni in questo momento critico. Ringraziamo di cuore tutti coloro che periodicamente ci affiancano nelle nostre iniziative solidali e le realtà che si adoperano per far giungere a destinazione in modo veloce ed efficace quanto donato".