30.11.2023 h 16:57 commenti

Unica inchiesta sull'alluvione e sui morti. Acquisiti documenti in tutti gli enti interessati a lavori e controlli

La procura ipotizza i reati di disastro colposo e omicidio colposo in relazione a due delle quattro vittime. Al momento non ci sono indagati. Accertamenti sulla scorta degli esposti inviati da cittadini, imprenditori e da un politico. A breve sarà affidata una super perizia

nadia tarantino

Disastro colposo e omicidio colposo: sono queste le due ipotesi di reato dell'inchiesta della procura di Prato sull'alluvione del 2 novembre. I fascicoli già aperti su ciascuna delle quattro vittime del maltempo sono stati riuniti ed è stato aggiunto un nuovo filone di indagine che punta a trovare una risposta alla regina di tutte le domande dopo ogni ondata di maltempo che lascia morti e centinaia di milioni di danni: evento meteo eccezionale oppure prevedibile? evento che si poteva fronteggiare o contro il quale tutto sarebbe stato impossibile? esondazioni, frane, crolli, allagamenti: evitabili oppure no?Un'indagine che ad oggi è solo conoscitiva con l'obiettivo di dare una connotazione precisa e tecnica all'alluvione così da poter rendere possibili valutazioni sui suoi effetti e, a cascata, sulla preparazione e dotazione generale ad affrontare quell'allerta meteo, sulle precauzioni adottate e sulla loro tempestività, su una possibile, pregressa vulnerabilità del territorio dovuta a interventi fatti o, al contrario, non fatti. Nel mirino le manutenzioni, le grandi pulizie dei fiumi, le autorizzazioni a costruire, demolire, sradicare, spostare, ma anche interventi più spiccioli. Non ci sono iscrizioni sul registro delle notizie di reato: i sostituti Valentina Cosci e Alessia La Placa, titolari dell'inchiesta, procedono per il momento contro ignoti.Da una parte dunque il disastro colposo, dall'altra l'omicidio colposo che riguarda però solo due vittime: Alfio Ciolini, morto a Bagnolo in seguito all'allagamento della propria casa, e Antonio Tumulo, travolto dall'esondazione del torrente Bardena mentre era in macchina e ritrovato dopo diversi giorni di ricerche. Per gli altri due decessi, le autopsie hanno stabilito la morte per malore (la donna deceduta a Bagnolo) e per folgorazione (l'uomo deceduto a Figline nel tentativo di staccare la corrente nella taverna che si stava riempiendo d'acqua).La procura ha ordinato una lunghissima serie di acquisizioni presso gli enti che, a vario titolo, hanno competenze sulla gestione di tutto ciò che viene ritenuto rilevante e utile ai fini di una ricostruzione netta, puntuale e rigorosa di quanto successo. Acquisizioni, tra l'altro, 'guidate' anche dagli esposti che i cittadini e le imprese danneggiate continuano a far arrivare sulle scrivanie dei magistrati e che si aggiungono a quello di un politico che, pare, abbia fornito diversi elementi. La polizia giudiziaria ha già fatto visita a diversi uffici, partendo da quelli del Comune di Prato e del Comune di Montemurlo, e ha prelevato documentazione di diverso tipo. Gli investigatori hanno bussato e busseranno, nei prossimi giorni, ad altre porte perché i Comuni sono solo un anello della catena. Carte che, una volta catalogate, lette, analizzate e, se necessario, incrociate tra i vari enti, saranno in grado di disegnare un quadro più chiaro.Nelle prossime ore la procura affiderà l'incarico per una super perizia; un collegio di esperti (già circolano i nomi di un paio di ingegneri) sarà chiamato a sciogliere l'interrogativo attorno a cui ruota l'inchiesta: i morti e i danni sono solo e soltanto frutto di un evento eccezionale per persistenza e violenza?