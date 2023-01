17.01.2023 h 17:46 commenti

Undici studenti del Dagomari diplomati operatori socio sanitari

Un’opportunità in più per gli studenti dell’Istituto che, in collaborazione con l’Asl Toscana, sono riusciti a rafforzare le proprie competenze e conoscenze in materia per un miglior inserimento lavorativo

Si è concluso, nei giorni scorsi, il percorso triennale che ha portato a conseguire undici diplomi di Operatore Socio-Sanitario (Oss) agli studenti dell’Istituto Dagomari di Prato. La consegna del diploma è avvenuta al termine dell’esame conclusivo svolto nella stessa giornata, alla presenza della dirigente scolastica Claudia Del Pace e degli insegnati Viola Rossi e Daniela Chiti. Un’opportunità in più per gli studenti dell’Istituto che, in collaborazione con l’Asl Toscana, sono riusciti a rafforzare le proprie competenze e conoscenze in materia per un miglior inserimento lavorativo. Gli alunni si sono impegnati nell'ultimo triennio seguendo sia i corsi scolastici, le cui discipline professionali li hanno aiutati a raggiungere una valida preparazione teorica, sia i percorsi pomeridiani dei docenti della sanità che hanno completato la loro preparazione, conducendoli verso competenze davvero soddisfacenti.

Prato

