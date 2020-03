Aumenta ancora il numero delle persone affette da coronavirus nella provincia di Prato, anche se a un ritmo più lento: con gli 11 casi di oggi, 26 marzo, il totale sale a 189. Un aumento più contenuto rispetto a ieri quando si sono registrati 18 nuovi contagi. E' il dato fornito oggi, giovedì 26 marzo, dalla Regione che ha dato conto anche del panorama toscano: 254 nuovi casi, 19 meno di ieri, con il numero che supera abbandontemente quota 3mila, assestandosi a 3.226 contagi. A Prato, oggi, si registra anche un decesso, quello di un uomo di 75 anni, residente a Signa, ma ospite della Rsa di Comeana ( LEGGI ); l'anziano era ricoverato al Santo Stefano ed è la nona vittima nella provincia. In tutta la Regione, invece, i nuovi decessi sono stati 16: 56 anni la vittima più giovane, 89 quella più anziana. Il numero totale sale a 158.Anche oggi i dati diffusi dall'Asl differiscono da quelli del bollettino regionale. Secondo l'azienda sanitaria Toscana Centro, i casi positivi sono 8 di cui 5 di Prato e uno ciascuno a Vernio, Montemurlo e Poggio a Caiano. Sono quattro uomini e altrettante donne. I tre casi registrati nei comuni della provincia e uno di Prato sono ricoverati al Santo Stefano mentre gli altri sono tutti in isolamento al proprio domicilio. Nessuno degli otto casi è in grave condizioni. A questi dati va aggiunto il ricovero di un pistoiese di 70 anni al Santo Stefano. Le sue condizioni sono stabili.Torniamo al bollettino regionale dove si contano 1.296 ricoveri, 259 dei quali in terapia intensiva. Tra tanti numeri negativi, uno positivo: le guarigioni cliniche sono più che raddoppiate nelle ultime 24 ore passando da 30 a 68, mentre sono praticamente stabili quelle virali che ieri erano 27 e oggi sono 30.