27.02.2023 h 15:28 commenti

Una tonnellata di alimenti per le 90 famiglie montemurlesi aiutate dalla San Vincenzo

La raccolta alimentare in quattro supermercati è stata organizzata sabato dal comitato Montemurlo solidale su richiesta dell'associazione: imballati oltre 200 scatoloni pieni di pasta, tonno, legumi, olio, biscotti, ma anche generi di prima necessità che le persone hanno donato spontaneamente

Grande successo per l’iniziativa promossa dal comitato Montemurlo solidale a favore della San Vincenzo De’ Paoli che, nei giorni scorsi aveva lanciato l'appello per una raccolta alimentare destinata a sostenere 90 famiglie seguite dall'associazione.

Sabato è stata raccolta una tonnellata di cibo a lunga conservazione: al magazzino della San Vincenzo, presso la chiesa del Sacro Cuore, sono arrivati oltre duecento scatoloni pieni di pasta, tonno, legumi, olio, biscotti, ma anche generi di prima necessità che le persone hanno donato spontaneamente, come articoli e cibo per la prima infanzia o sacchi di pellet per garantire il riscaldamento delle abitazioni. Una risposta generosa da parte dei montemurlesi ma anche degli oltre 70 volontari che per tutto il giorno hanno prestato servizio davanti ai nei quattro supermercati coinvolti nell’iniziativa, Coop di Montemurlo, Superfrescato di via Scarpettini, Carrefour di Bagnolo e Conad di Oste " Montemurlo - ha commentato il sindaco Simone Calamai - ha dato un segnale importante di attenzione e solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Non ci aspettavamo di raggiungere questo risultato ".

Le associazioni coinvolte attivamente nella raccolta alimentare sono state l’associazione nazionale carabinieri di Montemurlo, il Gruppo alpini, il Comitato soci Coop, gli operatori della protezione civile comunale, Aido Montemurlo, Pro Loco Montemurlo Aps, Ari radioamatori, Gruppo storico, Croce d’Oro Montemurlo, Misericordia di Montemurlo, Cisom Montemurlo Lions Club Montemurlo e Leoclub. Le aziende Cofil, Nontex e Velvetex hanno contribuito all’iniziativa donando il materiale per inscatolare gli alimenti. Soddisfatto del risultato il neo presidente del Comitato Montemurlo Solidale, Francesco Messineo: "Una bella esperienza che ha visto lavorare fianco a fianco tanti volontari di associazioni diverse unite dall’unico scopo della solidarietà".

L'obiettivo della raccolta alimentare dunque, è stato centrato ed anzi è andato ben oltre le aspettative, come sottolinea Domenico Bianchi della San Vincenzo De’ Paoli: "I risultati della raccolta vanno oltre la semplice solidarietà. In questo tempo difficile, dove ad essere sempre più in difficoltà è la speranza, ogni volta che il bisogno aumenta, aumenta anche la generosità delle persone, delle famiglie, delle associazioni, delle parrocchie e delle istituzioni del territorio. Questa volta è bastato riferire degli scaffali vuoti della nostra associazione, perché questi fossero riempiti".