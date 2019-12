19.12.2019 h 10:43 commenti

Una targa in via Muzzi a ricordo delle riprese per la fiction Pezzi Unici

Alla cerimonia hanno partecipato anche Cinzia Th Torrini e l’attore Marco Cocci che hanno lodato la città e ringraziato le tante persone presenti auspicando che via Muzzi possa diventare davvero "la via degli artigiani"

Una targa in via Muzzi per ringraziare i commercianti e residenti che l'estate scorsa hanno ospitato il set della fiction tv “Pezzi Unici” in onda in questi giorni su Rai Uno.Ad inaugurarla, ieri 18 dicembre, il sindaco Matteo Biffoni, l’assessoreallo sviluppo economico Benedetta Squittieri insieme alla regista Cinzia Th Torrini e all’attore Marco Cocci che hanno lodato la città e ringraziato le tante persone presenti auspicando che via Muzzi possa diventare davvero "la via degli artigiani" così tanto ammirata dai milioni di telespettatori della fiction la cui ultima puntata andrà in onda domenica 22 dicembre."Abbiamo voluto ringraziare i residenti e i commercianti di via Muzzi per la collaborazione attiva e partecipata e la pazienza durante le settimane di riprese - ha affermato l'assessore allo Sviluppo economico-. La nostra città ha dimostrato di poter ospitare produzioni importanti e la strada tracciata grazie alla presenza di Manifatture Digitali Cinema con le sue maestranze e professionalità è quella che porta ad una sempre maggior presenza di Prato nel mondo della televisione e del cinema".Durante la cerimonia il sindaco Matteo Biffoni ha ricordato il legame profondo che esiste fra Prato, il cinema, la tv e il teatro grazie a molti attori e sceneggiatori famosi in tutto il mondo a partire da Francesco Nuti per cui ha chiesto un applauso."Probabilmente ci sono stati dei piccoli disagi per i residenti e i commercianti durante le settimane di riprese - ha ricordato il- che però hanno subito lasciato lo spazio alla soddisfazione di essere stati parte di un evento così prestigioso per la città".