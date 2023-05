08.05.2023 h 16:28 commenti

Una sottoscrizione per acquistare la carrozzina a Pietro. L'iniziativa lanciata dal Coiano Santa Lucia Social Club

L'obiettivo è aiutare un uomo di 56 anni affetto da una rara malattia che non gli permette più di camminare. Tra le iniziative in programma un torneo per i piccoli e una lotteria a premi

"Tutti in moto per Pietro", un uomo di 56 anni affetto da una rara malattia che non gli permette più di muoversi e , quindi, ha bisogno di una carrozzina elettrica costruita su misura.

Il Coiano Santa Lucia Social Club, insieme a Giacomo Francini amico di Pietro e ideatore dell'iniziativa, lancia la campagna di raccolta fondi destinati a questo progetto. "Il Csl - ha sottolineato il presidente Roberto Macrì - oltre ad occuparsi di calcio, è attivo anche nel mondo del sociale, così abbiamo raccolto questa richiesta di aiuto, organizzando un torneo di calcio per i bambini 2016/17 il fine settimana del 20 e 21 maggio, il biglietto dell'ingresso sarà completamente destinato alle esigenze di Pietro". Contemporaneamente sono iniziate le vendite per i biglietti della lotteria, 10 euro, in palio anche una maglietta di Ronaldo. Pietro non ha modo di variare la sua posizione posturale e non riesce a stare in piedi per più di qualche minuto. A causa delle gambe sempre più divaricate non è più possibile trasportalo con una vettura tradizionale.

Al momento per trasferire Pietro da un luogo ad un altro occorre l’utilizzo di un’ambulanza. Con la carrozzina, oltre a poter uscire all’aria aperta, avrebbe la possibilità di raggiungere qualsiasi luogo con un semplice Doblò . E' possibile fare anche una donazione sul conto Fundraising IBAN: IT16H0306909606100000194169