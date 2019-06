07.06.2019 h 13:42 commenti

Una "skarrozzata" per mappare l'accessibilità in carrozzina delle strade di Prato

Utilizzata una specifica app messa a punto dalla start up Kimoa legata all'Università di Firenze. In 15, compresi il sindaco Biffoni e il consigliere regionale Ciolini, hanno partecipato all'iniziativa con i ragazzi di Kepos

Sarà sperimentata a Prato l'app Kimap che segnala il percorso migliore per chi è costretto a muoversi in carrozzina. Una vera e propria guida virtuale per districarsi tra le barriere architettoniche.L'idea è della start up Kimoa legata all'Università di Firenze che l'ha presentata, ieri 6 giugno, in occasione della giornata "Accessibilità, l’Università per l’inclusione Istruzione e Diritti - Florence for all che si è svolto al Pin di Prato ed organizzato dal Centro Studi e Ricerche per la Disabilità dell'Università di Firenze.“Con questa iniziativa – ha spiegato Sandra Zecchi responsabile del master in Disability Menagement– da una parte abbiamo voluto dare la possibilità ai ragazzi disabili che vivono a Prato di utilizzare la mappa, dall’altra coinvolgere anche persone normodotate a provare come ci si muove in carrozzina per le vie di una città”.La “skarrozzata” dal Pin a piazza del Comune e ritorno ha coinvolto circa 15 persone, tra cui il sindaco Matteo Biffoni e il consigliere regionale Nicola Ciolini. I partecipanti hanno mappato con il loro smartphone le strade della città.La mappatura con tecnologia Kimap ha dimostrato un'accessibilità molto buona delle strade percorse: nonostante l'esperienza si sia svolta nel centro storico, il tracciato era privo di barriere architettoniche e presentava una buona qualità del suolo per chi si muove in carrozzina.Alla giornata sull’accessibilità hanno partecipato anche i volontari e i ragazzi della Kepos, i primi attraverso una testimonianza del progetto Tida Accademy che prevede il tutoraggio per gli studenti disabile che frequentano l’università di Firenze, i secondo in qualità di mappatori.“Stare su una carrozzina – ha spiegato Tamara Michelini presidente dell’associazione - fa vedere il mondo da un’ altra prospettiva che allunga inevitabilmente i tempi di percorrenza e limite le azioni che si possono fare in contemporanea: muoversi e telefonare, ad esempio, è un’operazione impossibile Fare questa esperienza vale mille convegni”.Martedì 11 giugno i ragazzi della Kepos insieme agli operatori parteciperanno come responsabili del servizio d’ordine alla corsa “Prato per la vita” i cui proventi lo scorso anno sono stati devoluti alla stessa associazione.