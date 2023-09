29.09.2023 h 11:28 commenti

Una Silicon Valley pratese, il progetto di un team di giovani nativi digitali

L'età media a Midable è di 26 anni, tutti pratesi e altamente specializzati per un' offerta a tutto tondo che affianca le imprese nei processi di consulenza digitale, sviluppo tecnologico, comunicazione aziendale e performance marketing

Restare a Prato e investire nel territorio puntando sui giovani e l'innovazione. Questa la mission di Midable Agency specializzata nel supportare le aziende nel loro percorso di digitalizzazione e comunicazione.

Due soci tre dipendenti e un team di collaboratori nativi digitali che hanno deciso di supportare le aziende nel processo di digitalizzazione. L'età media è di 26 anni, giovani che vogliono contrastare la fuga di cervelli verso altre città o addirittura altre nazioni: "La nostra missione - spiega Christian Pergola Ceo - è quella di trasformare in oro, quindi in successo tutti i progetti. Per farlo ci avvaliamo di personale specializzato, in grado di cogliere e tutte le opportunità della generazione che ha nel Dna l'uso della tecnologia".

E proprio dalla mission è nato il nome Midable che unisce il nome del famoso re che trasformava in ora tutto quello che toccava e il verbo inglese che indica saper fare.

Lo studio di Midable in viale della Repubblica è uno spazio polifunzionale composto da Area Break, Area Meeting, Area Brainstorming e Area Coworking. "Abbiamo pensato anche a spazi per la socializzazione - all' interno e all' esterno del nostro spazio - spiega il cofondatore Lorenzo Barberi e ovviamente anche a una caffetteria tutto questo per accogliere i nostri clienti ma anche per offrire un luogo di lavoro confortevole".