30.12.2020 h 17:42 commenti

Una serie di eventi per celebrare i cento anni della nascita del partigiano poggese Luigi Becagli

Becagli fu ucciso il 23 aprile 1945 dai nazifascisti. Un comitato si occuperà di mettere in piedi le iniziative per ricordare la ricorrenza. In programma anche un concorso per gli studenti

Il 3 gennaio 2021 si celebra il centenario della nascita di Luigi Becagli, partigiano nato a Poggio a Caiano, ucciso a Riva di Suzzara il 23 aprile 1945 dai nazifascisti. Per celebrare la ricorrenza è stato costituito un apposito comitato per organizzare sette appuntamenti che si terranno nell’arco dell’anno del centenario. Il comitato è composto da Silvano Gelli, Marco Martini, Marco Buffini, Paolo Filippi, Paolo Ferrari, Mauro Bianconi, Doriano Cirri in rappresentanza Arci Colline medicee e Arci provinciale, Mauro Giommetti, Anpi, Cgil e dal vicesindaco. “Siamo orgogliosi che si sia costituito spontaneamente un gruppo di persone motivate a raccontare – sotto varie forme - la storia che fu, storia dalla quale abbiamo il dovere di imparare anche oggi – il commento del sindaco Francesco Puggelli.

“Onorare Luigi Becagli nell’occasione del centenario della nascita è un impegno civico di tutti noi antifascisti poggesi - le parole di Franco Freda che ha parlato a nome del comitato - in un periodo così difficile è importante salvaguardare valori simili per il futuro”.

Oltre all’apposizione di una targa commemorativa nei locali del circolo Arci di via Soffici intitolato a Luigi Becagli, il comitato punta a organizzare un concorso rivolto agli studenti della scuola media “Filippo Mazzei” entro i primi sei mesi del 2021. Attraverso il concorso saranno raccolti elaborati, disegni e poesie. Sempre ai più giovani - spiegano dal comitato - si pensa di dedicare anche conferenze a tema curate da esperti e proiezioni di film”.

Nel caso la situazione epidemiologica lo consentisse, per aprile 2021 è previsto il consueto gemellaggio tra Poggio a Caiano e Suzzara con la deposizione della corona alla memoria di Luigi Becagli. Nei prossimi mesi il gruppo teatrale poggese lavorerà alla messa in scena dello spettacolo “Il tempo di morire - Breve la vita di Luigi Becagli, il Toscanino" firmato da Alessandro Mazzola e, allo stesso tempo, la Scuola musicale “Ottava nota” organizzerà un concerto che si terrà all’aperto in occasione del 2 giugno, insieme a una conferenza di approfondimento storico legata a Becagli. Nell’anno del centenario sarà inoltre pubblicato un opuscolo commemorativo che sarà distribuito gratuitamente per raccontare la vita del partigiano poggese.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus