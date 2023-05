24.05.2023 h 11:02 commenti

Una serata evento a Viaccia con le pizze sfornate dai ragazzi di Orizzonte Autismo

L'appuntamento il 12 giugno a conclusione di un percorso che ha visto il Circolo affiancare l'associazione nel progetto rivolto a 12 giovani under 30. I fondi raccolti serviranno a finanziare le attività del prossimo anno

Si terrà il 12 giugno sulla terrazza all'aperto del Circolo Arci la Libertà di Viaccia la serata di raccolta fondi per il progetto che Orizzonte autismo e il Circolo hanno costruito insieme. Si tratta di una collaborazione particolarmente golosa quella che ha come protagonisti 12 ragazzi e ragazze tra i 18 e 30 anni accomunati da diversi gradi di autismo ma soprattutto dalla voglia di avere "le mani in pasta".

Sono partiti con la preparazione della pizza i ragazzi di Orizzonte autismo, ma non escludono di sorprenderci con altre creazioni. Nel primo anno di lavoro dall'ottobre scorso fino a maggio, i pizzaioli storici di Viaccia hanno insegnato loro tutti i trucchi del piatto più amato al mondo, ma vista la passione dimostrata dai novelli cuochi nel prossimo anno saranno previsti anche altri corsi."L'idea é riaprire in autunno - spiega la presidente Eva Maggiorelli - magari con più attività rispetto alle due volte a settimana attuali e per questo invitiamo il 12 giugno a partecipare alla cena di finanziamento dell'anno venturo".

Per farlo basta prenotarsi alla mail: orizzonteautismo@gmail.com