11.07.2019 h 16:20 commenti

Una rotatoria in via Roma all'altezza dell'ex Ippodromo: sarà pronta per l'inizio del 2020

L'intervento sarà realizzato dal Comune di Prato che ha vinto il bando regionale per la sicurezza stradale. L'obiettivo è rendere più sicuro l'incrocio e più facile le manovre di svolta

Inizieranno a novembre i lavori per la nuova rotatoria sulla via Roma all'altezza del parco dell'Ippodromo. Un intervento di messa in sicurezza della strada per rendere più sicuro l'incrocio e più facile le manovre di svolta.

L'incrocio dove sorgerà la rotatoria è all'ingresso del Parco della Liberazione e della Pace (ex Ippodromo), in una zona caratterizzata dalla presenza di pubblici esercizi e negozi e con il passaggio di molti pedoni, in particolare famiglie con bambini e anziani, che si dirigono al parco. Nello stesso tempo via Roma è un'importante arteria di collegamento per il traffico centro/periferia, con conseguente aumento dei rischi dovuti all’interferenza tra mobilità pedonale, ciclabile e veicolare.

L'intervento sarà realizzato dal Comune di Prato che ha vinto il bando regionale per la sicurezza stradale. "Si tratta di una sistemazione viaria che garantirà la diminuzione dell'incidentalità rilevata negli ultimi anni, in crescita per la gravità di lesioni a persone e danni a cose - spiega l'assessore alla Mobilità Flora Leoni - e, allo stesso tempo tutelerà gli utenti deboli della strada: pedoni, ciclisti e motociclisti. In particolare renderemo più sicuri gli attraversamenti e l'accesso al parco".

La rotatoria garantisce la moderazione della velocità e permette anche di ampliare i marciapiedi circostanti a beneficio dei pedoni. Inoltre la rotatoria fornisce la possibilità di effettuare in sicurezza l'inversione di marcia, ad oggi non possibile per un lungo tratto di via Roma, risolvendo anche il problema dell'uscita da via Ariosto dove spesso gli automobilisti ignorano il divieto di svolta a sinistra. Verranno realizzati attraversamenti in sicurezza dotati di “salvapedone” e sarà costruito un marciapiede lungo il lato sinistro di Via dell'Ippodromo. L'affidamento dei lavori sarà effettuato entro metà del prossimo mese di ottobre e la fine dei lavori è prevista entro i primi mesi del 2020.