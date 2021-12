03.12.2021 h 10:50 commenti

Una "rivoluzione verde" per la città: Prato Forest City porterà 200mila alberi

Lanciata la piattaforma online per raccogliere i fondi di cittadini, associazioni e imprese per i primi cinque progetti, mentre per quattro è già scattata la fase operativa. E intanto l'ospedale Santo Stefano sposa la svolta "green"

Saranno i cittadini, le scuole, le associazioni e le imprese pratesi i veri protagonisti di quella che il Comune ha chiamato la “rivoluzione verde” di Prato con la forestazione di aree pubbliche e quartieri della città. Il progetto ha preso il via ufficialmente ieri dal Pecci con il lancio della piattaforma Prato Forest City (http://www.pratoforestcity.it/).

Sono oltre 30 i progetti di forestazione già programmati ad oggi. Venti le campagne di forestazione in crowdfunding: le prime 5 – una per ciascuna circoscrizione di Prato – sono già pronte a partire. Ci sono poi altri quattro progetti che alcuni donatori privati hanno già chiesto ed ottenuto di finanziare in queste ultime settimane. Oltre a questo, ci sono altri sei interventi che il Comune sta realizzando in proprio o con fondi pubblici (le quattro giungle urbane di Prato Urban Jungle, il progetto Another Declassata, il programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici finanziato dal Ministero per la transizione ecologica). L’obiettivo è di raggiungere entro qualche anno l’obiettivo di un albero per ciascuno dei quasi 200.000 cittadini residenti in città, all’insegna del motto “Un albero al posto di una pillola!”.

Il mese di dicembre e le festività in arrivo, sono quindi anche l’occasione per regalare alla città degli alberi e farsi un regalo di Natale green.

Cuore pulsante del progetto Prato Forest City è dunque da oggi la piattaforma online dell'amministrazione comunale realizzata grazie al progetto europeo “Prato Urban Jungle”, destinatario dei fondi europei Urban Innovative Actions.

Parte integrante del progetto sarà infatti “Prato Green Hospital”, l’iniziativa promossa dalla Direzione sanitaria del Santo Stefano, che si pone l’obiettivo di dotare il presidio sanitario di nuove aree verdi di livello adeguato alla funzione e all'importanza del luogo, allo scopo di ottenere un significativo incremento sia della qualità della accoglienza che del pregio ambientale dell'area. Il primo intervento legato a “Prato Green Hospital” riguarderà la forestazione del pronto soccorso pediatrico, che è stata finanziata da Obi la prima azienda di grande distribuzione organizzata che entra in Prato Forest City; l’intervento verrà realizzato entro l’inizio del 2022.

Gli altri tre interventi dei quattro già finanziati sono: i giardini Francesca Morvillo all’ex Tribunale con una donazione dei Lions Club pratesi; i giardini della scuola Leonetto Tintori di Iolo con la donazione di ex alunni del Dagomari anno 1975, il giardino della scuola Ammannati con la donazione della rete di imprese Nwg New World in Green.

I primi 5 progetti che vengono lanciati per il crowdfunding sono invece, uno per ciascuna circoscrizione di Prato, i seguenti: area Via Enrico Bensa lungo Bisenzio (nord); are Via Caduti senza croce, Maliseti (ovest); area via Salviati, Parco Alda Merini (sud); area giardini via Picasso (est). Ogni cittadino, associazione, scuola o impresa del territorio potrà dare il proprio contributo per realizzarlo tramite la piattaforma o potrà proporre una propria iniziativa di forestazione o di cura del verde pubblico, condividendola e monitorandola con Prato Forest City.