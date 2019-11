13.11.2019 h 14:02 commenti

Una rete per tutelare i diritti dei bambini e dei ragazzi, nasce "Crescere a Prato"

La prima tappa del progetto inizierà venerdì 15 novembre e si terrà nel Palazzo Comunale e nelle Sale di Palazzo Buonamici

Creare una rete cittadina tra addetti ai lavori per promuovere i diritti dei bambini e prevenire qualsiasi forma d'abuso. E' l'obiettivo del progetto "Crescere a Prato" promosso da Pamat insieme al Comune e alla Provincia di Prato, all’Ufficio Scolastico e alla Società della Salute, con il sostegno di Cesvot, in occasione dei sessant’anni della Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo e i trent’anni della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo che ricorrono il prossimo 20 novembre. Per questo il percorso prenderà il via venerdì 15 novembre con una riflessione a 360° sul mondo dell'infanzia e su come si cresce a Prato che coinvolgerà scuola, istituzioni, professionisti, magistrati, forze dell'ordine ed operatori. Due le sedi: palazzo comunale e palazzo Buonamici, sede della Provincia, a partire dalle ore 9. I partecipanti lavoreranno su cinque tavoli tematici: scuola e servizi sociali, stare bene a scuola, rete per fronteggiare l’abuso di minori e dispersione scolastica, dimensione giovanile e social media. Quest'ultimo aspetto è particolarmente delicato e rischia di accentuare solitudine e il rischio di brutti incontri in rete.

"Il progetto, che partirà venerdì 15 novembre, ha una tematica molto importante che al tempo stesso porta con sé una sfida - ha dichiarato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi -, quella di parlare ai bambini e agli adolescenti di oggi. Nei cinque tavoli tematici saranno presenti, oltre ai tanti attori come avvocati, specialisti, docenti e dirigenti, anche il vicesindaco e assessore alla salute e alle politiche sociali Luigi Biancalani e l'assessore all'innovazione e agenda digitale Benedetta Squittieri".

I risultati del lavoro dei tavoli tematici saranno presentati nel maggio 2020. In quell'occasione scopriremo anche chi vincerà il contest organizzato da Pamat per le scuole secondarie di primo e di secondo grado sull’attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo. Sei le classi partecipanti degli istituti Copernico, Mazzei, Rodari e Dagomari. Il contest prevede un incontro generale introduttivo sul diritto alla vita, condotto dagli avvocati volontari del progetto "Io ci credo" e un laboratorio di approfondimento, in cui i ragazzi saranno chiamati a realizzare un cortometraggio o uno spot pubblicitario, oppure un portfolio fotografico, o ancora la simulazione di un processo penale.

"L'associazione Pamat ha pensato di celebrare i sessant’anni della Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo e i trent’anni della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo coinvolgendo tutto l'anno avvenire - ha affermato la presidente di Pamat Monica Pratesi -. Infatti, da novembre in poi, lavoreremo su dei tavoli tematici dedicati agli operatori del settore in modo da attivare la comunità educante, costituita non solo dagli insegnanti e dai genitori ma in generale dalle istituzioni, contro i maltrattamenti e gli abusi di minori. Questi tavoli proseguiranno i loro lavoro durante tutta la primavera del 2020 fino ad arrivare a maggio in cui il risultato di quest'attività sarà portato alla città con un evento pubblico, dove saranno premiati anche gli elaborati dei ragazzi delle scuole che hanno partecipato al contest "Io ci credo" dal tema difendi la vita".