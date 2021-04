28.04.2021 h 13:02 commenti

Una quinta del Rodari va in gita a Parigi, ma solo virtualmente: "Esperienza strana e indimenticabile"

Partenza questa mattina alle 8, i ragazzi hanno fatto da cicerone ai loro professori visitando virtualmente musei, monumenti e chiese. C'è stato tempo anche per la colazione con la madeleine. Prima di tornare foto di gruppo sotto la tour Eifell

Gita scolastica con destinazione Parigi, quattro giorni a spasso fra musei, chiese e bistrot e ovviamente con la foto di rito ai piedi della Tour Eiffel .

Una gita virtuale, ma che ha regalato ai ragazzi della VD del liceo Rodari qualche ora di svago e soprattutto un ricordo da raccontare. La partenza questa mattina 28 aprile, alle 8 con arrivo a Parigi in tarda mattinata dove è iniziato subito il virtual trip con gli stessi ragazzi a fare da cicerone ai professori. "La gita di fine anno , soprattutto in quinta - spiega Siria Ceppini - è da sempre una tappa fondamentale della vita scolastica che, anche se un po' riorganizzata, andava assolutamente fatta.Camminare per le vie di Parigi o vederle attraverso Google non è sicuramente la stessa cosa -ma è stato ugualmente un bellissimo momento di condivisione "

Il programma ha spaziato dal Louvre a Monmartre a Notre Dame, che sta per essere ricostruita, senza trascurare aneddoti e fatti curiosi che hanno fatto muovere l'immaginazione da una riva all'altra della Senna, da un cafè letterario ad un altro sulle tracce di Sartre.

E come ogni gita che si rispetti c'è stato anche il momento dello shopping e quello dedicato al mangiare, e così non poteva mancare la tour Eifell in miniatura, la merenda a base di baguette (offerta dagli insegnanti Settesoldi, Corsi, Cantara, Sanzi, Cirri e Bonacchi) e una alla madeleine, "à la recherce du temps perdu".

E da domani tutti a lezione in attesa dell' altro appuntamento importante: la maturità.