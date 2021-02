11.02.2021 h 16:15 commenti

Una professoressa del Livi la prima a ricevere il vaccino Astrazeneca a Prato

Oggi vaccinate 100 persone al centro allestito nell'ex Creaf, da domani a domenica altre 300 lavorando mattina e pomeriggio. L'insegnante: "È un dovere verso noi stessi e verso gli altri"

È un’insegnante di 35 anni, Susanna Battistini, la prima persona vaccinata con Astrazeneca al centro allestito all’ex Creaf di via Galcianese, oggi pomeriggio, 11 febbraio. Insegna spagnolo al liceo Livi e ha aderito subito alla campagna vaccinale prenotando la prestazione online non appena sono state aperte le agende. “È un dovere verso noi stessi e verso gli altri. Io non vedo l’ora di tornare alla normalità e ai miei ragazzi dirò di fare altrettanto quando sarà il loro momento”. Perplessità sul vaccino Astrazeneca che può essere somministrato solo agli under 55? “Nessuna. Non mi sono mai posta domande sulla marca dei vaccini fatti fino a oggi. Perché dovrei farlo per quello antiCovid? Ho fiducia nella scienza”.

Stessa serena determinazione per la seconda vaccinata, Chiara Volpi, 31 anni, insegnante di scienze motorie al Buzzi. Anche per lei il vaccino non ha avuto alcun effetto negativo dopo i 15 minuti di osservazione. Il richiamo per entrambe sarà somministrato tra 84 giorni.

Susanna è stata vaccinata dal dottor Alessandro Farsi, direttore della struttura organizzativa allergologia e immunologia del Santo Stefano, responsabile medico del Covid Pegaso e responsabile della campagna vaccinale per l’ospedale pratese. “È un momento simbolico importantissimo - ha detto Farsi - perché da oggi inizia la vaccinazione della popolazione mentre fino a oggi sembrava appannaggio solo dei sanitari”.

Oggi saranno vaccinate 100 persone, da domani a domenica 300 lavorando mattina e pomeriggio. Si tratta soprattutto di insegnanti perché le prenotazioni per le forze dell’ordine, l’altra categoria prioritaria oltre alla scuola, sono iniziate (ed esaurite) solo ieri.

