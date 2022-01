12.01.2022 h 17:20 commenti

Una pratese si esibirà a "Tale e Quale", lo show di Carlo Conti

Sabato prossimo saranno ospiti della trasmissione Rai il gruppo "Le Signorine", un terzetto di cui fa parte anche una ragazza di Prato, che presenteranno un brano ispirato al Trio Lescano

Lo show di Carlo Conti "Tale e quale" sabato 15 gennaio parlerà anche un po' pratese. Sul palco infatti si esibirà il trio "Le signorine" composto dalla pratese Benedetta Nistri e dalle due sestesi Claudia Cecchini e Lucia Agostino (quest'ultima originaria di Acicatena in provincia di Catania). Sono state scelte direttamente dallo staff del conduttore, avevano fatto un provino per un altro programma, ma la selezionatrice si è ricordata di loro e le ha contattate. "Quando è arrivata la telefonata - racconta Nistri - non ci credevevamo, poi quando abbiamo realizzato che tutto era vero ci siamo subito messe all'opera"

Nonostante la giovane età, tutte classe 1993, proporranno un brano del Trio Lescano, in voga al tempo dei loro nonni. Un'imitazione studiata nei minimi particolari, nonostante le difficoltà a trovare spartiti e una riproduzione fedele degli audio. "Siamo negli anni '40 - continua Nistri - e le registrazioni radiofoniche che siamo riuscite a trovare non sono pulite, faticosa anche la ricerca degli spartiti che alla fine siamo riuscite a scovare. Per il resto abbiamo lavorato di fantasia e di interpretazione". Più facile la ricerca del look, le foto del Trio Lescano sono tante. "Ci siamo sottoposte a lunghe ore di trucco alla fine è strato anche divertente".

"Le signorine", nome che per i più attempati ricorda le Signorine Buonasera della Rai degli anni '50, sono nate quattro anni fa da tre amiche diplomate alla scuola di musical di Bologna e di Milano. "Volevamo cantare insieme e ci piaceva la musica degli anni '40 e '50, testi leggeri e pieni di spensieratezza che ovviamente abbiamo reinterpretato. L'ispirazione , oltre al trio Lescano, anche al Quartetto Cetra. Dopo la Tv - continua Nistri - siamo pronte per andare in tournée con un nuovo repertorio che questa volta si rifà ai grandi cantautori italiani, ovviamente in versione trio. E questa volta ci avviciniamo un po' di più ai nostri giorni con la musica di Paoli e di Dalla".