12.01.2021 h 10:11 commenti

Una pratese nominata comandante della polizia municipale di Pistoia

Ernesta Tomassetti ha preso servizio oggi dopo essere stata per 12 anni in forza a Prato dove ha guidato, tra l'altro, l'Unità cinofila antidroga e l'Ufficio Sinistri

E' pratese la nuova comandante della polizia municipale di Pistoia. Ernesta Tomassetti, 41 anni, ha preso servizio oggi 12 gennaio, sostituendo l'ex comandante Sergio Bedessi.

Laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze e laurea magistrale in scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza all'Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, Tomassetti ha anche un master di primo livello in "Politiche della sicurezza e Polizie locali".

La nuova comandante fino ad ora ricopriva il ruolo di ispettore nella polizia municipale di Prato, con l'incarico di guidare l'Ufficio Sinistri. Lavorara in piazza dei Macelli dal 2008 e in questi anni ha svolto numerosi incarichi, compreso quello di capo del nucleo unità cinofila antidroga.