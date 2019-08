26.08.2019 h 08:36 commenti

Una pratese di 17 anni eletta Miss Mascotte Toscana sul palco di Casciana Terme

Alice D'Antini ha conquistato la prestigiosa fascia che le dà diritto di accedere alla fase finale del concorso 2020

Ha conquistato il diritto a partecipare all'edizione del prossimo anno di Miss Toscana, tappa fondamentale per poi puntare alla fascia di Miss Italia. La pratese Alice D'Antini, appena 17 anni, giovedì scorso è stata premiata con la fascia di Miss Mascotte Toscana, dopo aver sfilato con le altre concorrenti sul palco allestito giovedì 22 agosto a Casciana Terme per incoronare la più bella della nostra regione. Per Alice una fascia prestigiosa che è il primo passo in vista del concorso del 2020, che la vedrà sicuramente tra le protagoniste assolute.

