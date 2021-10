12.10.2021 h 18:08 commenti

Una pratese alla guida della più accreditata associazione di organizzatori di eventi e matrimoni

Chiara Gori è stata nominata segretario generale nazionale di Federmep: "Il nostro settore è un motore di valorizzazione delle bellezze dei nostri territori sui mercati internazionali ed esteri”

Il direttivo nazionale di Federmep ha eletto Chiara Gori a segretario generale dell’associazione di categoria che rappresenta le imprese e i professionisti del settore Matrimoni ed eventi privati, distintasi in questi mesi di pandemia per la sua attività a tutela di un comparto tra i più danneggiati dalle misure di contenimento del Covid-19 e unico soggetto del settore ad essere stato inserito come portatore di interesse alla Camera dei Deputati.

Socio fondatore di Federmep e già consigliera nazionale per la categoria Eventi aziendali e privati, Chiara Gori - originaria di Prato adesso residente a Montevarchi - è titolare della Platinum Events, ed è da anni docente in percorsi di alta formazione legati la mondo degli eventi e della comunicazione, oltre ad aver ricoperto per sei anni il ruolo di direttore del consorzio turistico Bella Tuscany della Provincia di Prato.

“Attraverso richieste di aiuti alle imprese, protocolli per la riapertura, riconoscimento formale del settore, ma anche presentazione di dati nazionali e internazionali e illustrazione di progetti di rilancio e valorizzazione – ricorda Gori – è stato enorme nell’ultimo anno e mezzo l’impegno di Federmep a sostegno di un settore particolarmente importante a livello nazionale e toscano e che oltretutto rappresenta un importante volano per altri comparti e un motore di valorizzazione delle bellezze dei nostri territori sui mercati internazionali ed esteri”, aggiunge Gori, ricordando come l’estate del 2021 abbia registrato una significativa ripresa delle attività per quanto riguarda il settore matrimoni, mentre ancora timida è quella del Destination Wedding & Events.