Una possibile strada per riaprire il tessile passa dalla filiera del riciclo. Silli: "Proviamoci"

Il ragionamento ruota attorno al codice Ateco 38.11 che contraddistingue le attività di raccolta di rifiuti non pericolosi ed è nell'elenco delle attività che possono tenere aperto

E' dall'attività che ha reso il distretto tessile di Prato famoso nel mondo che potrebbe spuntare fuori un'ancora di salvezza per far riaprire tutte le imprese del settore prima di maggio. Si tratta del riciclo. Il codice Ateco 38.11, quello che contraddistingue le attività di raccolta di rifiuti non pericolosi, è tra gli ammessi a tenere aperto nonostante il lockdown del governo per l'emergenza Coronavirus. I cosiddetti cenciaioli, quindi, potrebbero continuare a lavorare. Di fatto è inutile farlo perché sono bloccati i canali a monte e a valle. Ed è qui che il distretto tessile pratese si gioca la sua carta: senza tutta la filiera aperta non può lavorare neanche chi rientra in quel codice Ateco.

Un escamotage a cui sta lavorando un gruppo di impreniditori e che è stato colto dall'onorevole di Cambiamo, Giorgio Silli.

In un post sulla propria pagina Facebook il deputato pratese fa sua questa idea senza negarne le difficoltà. "Parliamoci chiaro, - scrive Silli - inserire il tessile fra le categorie che riapriranno in deroga al decreto di chiusura è tuttaltro che semplice. Ogni distretto produttivo, di qualsiasi natura, sta pressando ed accampando pretese per la riapertura (anche alcuni nelle zone rosse); del resto tutti coloro che hanno un po’ di sale in zucca sanno che continuare a tenere chiuso sta portando le imprese -tutte- sull’orlo del precipizio.Dal mondo delle imprese pratesi arriva un suggerimento, giustissimo, ossia che fra le aziende che potranno riaprire vi sono quelle che raccolgono rifiuti riciclabili. In queste ultime ore utili, l’ultimo tentativo deve essere quello di spiegare al governo che le nostre aziende che raccolgono stracci non possono riciclarli senza che la filiera lavori interamente. Un obiettivo difficile da raggiungere - conclude Silli - ma a questo punto non possiamo lasciare niente di intentato".

