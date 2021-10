06.10.2021 h 18:52 commenti

Una piccola foresta urbana a scuola grazie alla generosità di un gruppo di ex studenti del Dagomari

Il sindaco: "Un bel connubio e un patto tra generazioni". Da novembre una piattaforma online aperta a cittadini, associazioni e imprese

Tredici piante da frutto antiche sistemate nell'area verde della secondaria di 1° grado "Leonetto Tintori di Iolo, segnano l'ingresso del progetto “Prato Forest City” nelle aree scolastiche cittadine. Stamani, 6 ottobre, l'inaugurazione del futuro boschetto urbano nato dalla donazione degli ex alunni della classe 5A dell'istituto tecnico Paolo Dagomari anno 1975 in collaborazione con Legambiente, il Comune e la scuola che ha intrecciato i propri progetti didattici con questa iniziativa.

Soddisfatto il sindaco per questa sorta di patto tra generazioni all'insegna del rispetto della natura: "Un bel connubio che parte da ex studenti e va verso studenti attuali in un percorso di forestazione che l'amministrazione ha intrapreso e che intende sempre più incentivare proprio perché piantare alberi è uno dei nostri obiettivi principali".

Tra gli alberelli piantati oggi troviamo il fico barile, il melograno, il nocciólo tonda gentile, il pero abate e angelica, il melo deliziosa e francesca, il susino morettini e claudia verde, il pesco maria bianca, il ciliegio bigarreau moreau, il nespolo europeo. Ai ragazzi, guidati dagli insegnanti, il compito di studiarne le caratteristiche e curarne la crescita: "Il programma di forestazione della città "Prato forest city", - spiega l'assessore all'Urbanistica Valerio Barberis -sta già portando con se interventi come il più recente dei Lions in viale della Repubblica e questo, che ci piace molto, proprio perchè coinvolge le scuole. I cittadini possono contribuire attraverso donazioni a realizzare interventi come questo dove si mettono insieme il tema della forestazione e quello della didattica".