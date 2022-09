14.09.2022 h 11:24 commenti

Una petizione per chiedere una nuova rete idrica e interventi più rapidi per riparare le perdite

Sono ormai duecento i firmatari del documento in cui si chiede di intervenire in modo definitivo per risolvere il problema delle numerose perdite di acqua che negli ultimi mesi sono aumentate in modo consistente

Sono più di duecento le firme raccolte per sostenere una petizione in cui si chiede la sostituzione o la riparazione della rete idrica ma anche interventi più rapidi da parte di Publiacqua “in modo da evitare che i danni da manutenzione ordinaria diventino di gestione straordinaria con alti costi per la comunità. L' iniziativa è nata da un gruppo di cittadini “Abbiamo notato un preoccupante aumento delle perdite d'acqua - spiegano - ma anche i ritardi con cui vengono riparate. Da qui è nata l'idea di una petizione rivolta al sindaco che trovi una soluzione con Publiacqua. L'acqua è un bene comune e prezioso che va tutelato a partire proprio dallo spreco”.

Domenica prossima 18 settembre, in piazza Mercatale continua la raccolta firma, raggiunto l'obiettivo di 300 la petizione verrà protocollata in Comune.

