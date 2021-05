25.05.2021 h 15:43 commenti

Una panchina rossa per ricordare Elisa Amato e tutte le vittime di femminicidio

E' stata messa nel giardino della sede centrale della Pubblica Assistenza, l'associazione per cui la giovane era volontaria. La targa recita: "Non se ne andrà con te ciò che hai donato”

Elisa Amato fu uccisa nel maggio di tre anni fa dall'ex fidanzato, che poi si tolse la vita. Una vicenda che scosse l’opinione pubblica nazionale e che segnò profondamente la Pubblica Assistenza L’Avvenire, di cui Elisa era volontaria.

E proprio l'associazione, a tre anni di distanza, ha voluto ricordare la giovane dedicandole una panchina rossa, posta nel giardino della sede centrale, e una targa con su scritto: “Elisa, non se ne andrà con te ciò che hai donato”.

Il ricordo rivolto a Elisa Amato vuole essere un modo per dire fermamente no ad ogni violenza di genere e in segno di contrasto in particolare ai femminicidi. L’opera è stata realizzata con il Patrocinio di Comune e Provincia di Prato.

“Credo non esista nessuno con minimo di coscienza - dice Piero Benedetti, presidente de L’Avvenire - che non resti inorridito di fronte ad un evento così delittuoso come quello che segnato la morte della nostra volontaria Elisa Amato. Era una persona solare, che pensava all’amore verso il prossimo, amava le persone, amava gli animali, amava tutti. Una vicenda dolorosa, terrificante”.

Il presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli, ha ringraziato la Pubblica Assistenza e i genitori di Elisa Amato: " Incontrarli è ogni volta una fitta al cuore - dice -. Il loro dolore è il dolore di tutta la comunità, e questa panchina è un simbolo, una testimonianza importante non solo per ricordare a tutti quanti sia ancora tanto il lavoro da fare per combattere la cultura della violenza ma testimonia anche che l’amore e l’impegno civile di Elisa superano anche la morte. Il bene fatto in vita resta e resterà sempre".

"Soprattutto in questo anno di pandemia - aggiunge l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Prato Ilaria Santi-, durante il quale abbiamo dovuto registrare un’impennata delle violenze di genere e dei femminicidi, questa panchina ci ricorda non solo Elisa Amato ma quanto ancora tutti quanti come comunità dobbiamo fare per combattere questa violenza che purtroppo è nelle nostre case e nelle nostre famiglie prima di tutto”.