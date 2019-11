25.11.2019 h 12:23 commenti

Una panchina rossa alla Coop di Montemurlo per dire no alla violenza contro le donne

Stamani l'inaugurazione alla presenza delle autorità. L'iniziativa voluta dalla sezione soci che, nell'occasione, ha consegnato i buoni spesa della raccolta alimentare alle associazioni che aiutano persone e famiglie in difficoltà sul territorio

Una panchina rossa, preziosa ed utile. È quella che è stata inaugurata questa mattina, 25 novembre, alla Coop.Fi di Montemurlo alla presenza del sindaco Simone Calamai, Valentina Vespi, assessore alle pari opportunità e Fiorella Astori, presidente della sezione soci Coop di Prato.

Voluta ed installata dalla sezione soci Coop di Prato, in collaborazione con il Comune di Montemurlo, la panchina rossa è simbolo del contrasto alla violenza contro le donne. Oltre al valore simbolico, dietro la panchina una grande vetrofania riporta una frase che invita a riflettere: “La violenza anche se non si vede si sente”, tradotta in inglese ed in cinese.

“Abbiamo ritenuto - affermano dalla sezione soci di Prato - che fosse estremamente importante, in un luogo frequentato quotidianamente da tante persone, proprio nel giorno dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, richiamare l’attenzione su un dramma che ha numeri spaventosi e rispetto al quale crediamo che nessuno possa voltarsi dall’altra parte, neppure quando va a fare la spesa”.

Oggi inoltre sono stati consegnati alle associazioni di volontariato che partecipano alla raccolta alimentare i buoni spesa relativi ai due appuntamenti del 2018, per un totale di 1.000 euro, che verranno utilizzati per aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio.

" È importante - ha detto il sindaco Simone Calamai - aver installato questa panchina rossa in un luogo sempre così frequentato come la Coop. Un simbolo che deve farci riflettere su come la violenza contro le donne sia vicina a noi più di quanto non si pensi e tenerci vigili. I dati a livello locale e nazionale sono davvero preoccupanti e in crescita. Per questo continueremo a collaborare con forza con il centro anti-violenza La Nara contro ogni forma di abuso o discriminazione, anche attraverso l'impegno della nuova commissione pari opportunità del Comune".

Le donne che si sono rivolte allo sportello antiviolenza della Nara di Montemurlo dal 2013 a oggi sono state 89 donne, 25 solo nel solo 2019.

"Numeri - ha ricordato Loredana Dragoni - molto preoccupanti da un lato ma allo stesso tempo incoraggianti, perché significa che le donne riescono a denunciare. Sul territorio le donne vittime di violenza, infatti, trovano una rete di sostegno e servizi in grado di sostenerle in un percorso di uscita dalla violenza".

Anche l'assessore alle pari opportunità Valentina Vespi ha sottolineato la necessità di un cambio di passo forte nel segno di una nuova consapevolezza in tema di rispetto delle donne: "I numeri e sono allarmanti. La violenza di genere si combatte se si lavora in anticipo. Per questo serve intervenire sugli adolescenti attraverso l'educazione all'affettività".